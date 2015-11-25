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Yaşam

Mars'ın da Satürn gibi halkası olabilir

Halka şekline 20 ila 40 milyon yılda dönüşebilecek

25 Kasım 2015 11:06

Bilim insanları, Mars'ın uydusunun parçalara ayrılıp etrafında Satürn’ünkine benzer bir halka şekline bürünebileceğini öngörüyor.

Nature Geosciences’ta yayınlanan makaleye göre, bilim insanları Mars'ın yer çekimi kuvvetinin uydusu Phobos’u yavaş yavaş parçaladığını bildirdi.

Sputniknews’in haberine göre, bilgisayar yardımıyla yapılan modellemeden yararlanan araştırmacılar, uydunun parçalarının uzayda yok olmayıp Mars’ın etrafında Satürn’ünkine benzer bir halka ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Bilim insanları, uydunun zayıf ve hasarlı materyal yapısı sebebiyle halka şekline 20 ila 40 milyon yılda dönüşebileceğini ifade etti. Phobos’un yüzeyinde keşfettikleri yeni şekilleri inceleyen bilim insanları, gördükleri çukurların, Mars’a çarpıp ardından uydunun üstüne sıçrayan materyaller sonucunda oluştuğunu da bildirdi.

Araştırmacılar, Phobos’un yüzeyindeki çukurların Mars’ın çekim kuvvetinden kaynaklandığını düşünüyor. Her yüzyılda bir Mars’a 2 metre daha yaklaşan Phobos, güneş sisteminde, gezegenine en yakın konumunda bulunan uydu olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları, Phobos’tan kopan büyük parçaların Mars yüzeyinde kraterler yaratabileceği öngörüsünde bulunuyor.

 

 

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