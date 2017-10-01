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Dünya
Deutsche Welle

Marsilya'da bıçaklı saldırı

Fransa'nın Marsilya kentindeki ana tren garında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırgan vurularak öldürüldü.

01 Ekim 2017 19:52

Fransa İçişleri Bakanlığı, Marsilya'daki ana tren garında iki kadını bıçaklayarak öldüren saldırganın, askerler tarafından vurulduğunu açıkladı. Saldırgan olay yerinde öldü.

Polis kaynaklarınca yapılan açıklamada saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığı ve olayın mahallinde geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb doğrudan bilgi almak üzere Marsilya'ya gideceğini açıkladı.

Reuters, Fransız terörle mücadele savcısının olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıdan bu yana alarmda olan Fransa'da, o tarihten beri ülke genelinde yüksek risk taşıyan bölgelerde askerler devriye geziyor.

Fransa'da son aylarda güvenlik görevlilerine yapılan saldırılarda da önemli artış kaydedildi. Eylül ayı ortalarında bir asker Paris metrosunda uğradığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ağustos ayında ise Paris'in bir banliyösünde aracını bir grup askerin üzerine süren saldırgan altı askerin yaralanmasına sebebiyet vermişti.

Son iki yılda Fransa'da en az 230 kişi terör örgütü IŞİD'den ilham alan saldırganlar tarafından katledilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters,AG/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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