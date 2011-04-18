-MARSİLYA ZİRVEYE YAKIN ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Montpellier ile karşılaşan Marsilya, rakibini 2-1 yendi ve lider Lille ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Stade de la Mosson'da yapılan ve oldukça gergin geçen maçta Marsilya, topla daha az oynayan taraf olmasına rağmen son 25 dakikada yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendirmeyi bildi ve 69. dakikada Andre-Pierre Gignac, 82. dakikada da Taye Taiwo'nun attığı gollerle 1-0 geriye düştüğü maçtan 3 puanı çıkarttı. Montpellier'in tek golünü 64. dakikada Olivier Giroud atarken, evsahibi takımdan Abdelhamid El Kaoutari 80, Marsilya'dan ise Loic Remy 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lider Lille ise sahasında oynadığı maçta Bordeaux ile 1-1 berabere kaldı ve ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir yara almış oldu. Rakibine oranla daha iyi oynayan Lille, Moussa Sow'un 58. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Vujadin Savic'in 76. dakikada attığı golün önüne geçemedi ve bu sonuçla 1 puana razı oldu. Ligin 31. haftasında toplu sonuçlar şöyle: Paris St Germain: 1 (Zoumana Camara 76 Lyon: 0 Arles-Avignon: 0 Valenciennes: 1 (Gregory Pujol 68) Montpellier: 1 (Olivier Giroud 64) Marsilya: 2 (Andre-Pierre Gignac 69, Taye Taiwo 82pen) Lille: 1 (Moussa Sow 58) Bordeaux: 1 (Vujadin Savic 76) Racing Lens: 1 (Adil Hermach 20) Stade Brest: 1 (Jonathan Ayite 60) Nice: 3 (Anthony Mounier 21, Renato Civelli 46, Eric Mouloungui 59) Monaco: 2 (Jean-Jacques Gosso 29, Park Chu-Young 75pen) Stade Rennes: 1 (Stephane Dalmat 23) Lorient: 2 (Kevin Gameiro 51, Francis Coquelin 62) St Etienne: 2 (Dimitri Payet 57,65) Nancy: 1 (Andre Luiz 40) Sochaux: 3 (Boukary Drame 13, Modibo Maiga 81,86 Caen: 2 (Youssef El Arabi 9, Romain Hamouma 89) Toulouse: 0 Auxerre: 1 (Dariusz Dudka 90+2) -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------- 1- Lille 31 16 11 4 53 30 59 2- Marsilya 31 16 10 5 46 27 58 3- Lyon 31 14 11 6 52 29 53 4- Paris St Germain 31 14 10 7 45 31 52 5- Stade Rennes 31 14 9 8 33 25 51 6- St Etienne 31 11 11 9 40 37 44 7- Lorient 31 11 10 10 38 36 43 8- Montpellier 31 11 10 10 27 33 43 9- Sochaux 31 12 6 13 46 39 42 10- Bordeaux 31 9 14 8 38 35 41 11- Stade Brest 31 10 9 12 32 35 39 12- Nice 31 9 12 10 25 33 39 13- Valenciennes 31 8 14 9 36 33 38 14- Toulouse 31 11 5 15 31 34 38 15- Auxerre 31 7 16 8 35 36 37 16- Nancy 31 10 7 14 32 44 37 17- Monaco 31 7 14 10 31 32 35 18- Caen 31 9 8 14 35 46 35 19- Racing Lens 31 6 11 14 29 47 29 20- Arles-Avignon 31 1 10 20 16 58 13 ------------------------------------------------- */ Not: Ligi ilk iki sırada tamamlayacak takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde edecek. 3. takım Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak, 4. takım Avrupa Ligi'ne katılacak. Avrupa Ligi'ne iştirak edecek diğer 2 takım ise Fransa Kupası'nın sonucuna göre belli olacak. -GOL KRALLIĞI- 21 Moussa Sow (Lille) 17 Kevin Gameiro (Lorient) 16 Youssef El Arabi (Caen) 14 Lisandro Lopez (Lyon) Gregory Pujol (Valenciennes) 13 Modibo Maiga (Sochaux) Nene (Paris St Germain) 12 Park Chu-young (Monaco) Gervinho (Lille) Dimitri Payet (St Etienne) 11 Brown Ideye (Sochaux) 10 Anthony Modeste (Bordeaux) Olivier Giroud (Montpellier) Bafetimbi Gomis (Lyon) Loic Remy (Marsilya) 8 Guillaume Hoarau (Paris St Germain) Bruno Grougi (Stade Brest) Gael Danic (Valenciennes) 7 Andre Ayew (Marsilya) Andre-Pierre Gignac (Marsilya) Lucho Gonzalez (Marsilya) Razak Boukari (Stade Rennes) Victor Montano (Stade Rennes) Emmanuel Riviere (St Etienne)