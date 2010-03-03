Marsilya problem oldu

T24 - G.Saray’ın elinden Ribery’yi alan ve Servet’in aklını çelen Fransız kulübü, şimdi de Baros’u transfer etmek için çalışmalara başladı.



Marsilya Kulübü yine rahat durmuyor... Frank Ribery’yi Galatasaray’ın elinden para vermeden alan ve B.Münih’e 25 milyon Euro’ya satan Fransızlar, sezon başında Servet Çetin konusunda da G.Saray Yönetimi’ni sıkıntıya sokmuştu. Ve Marsiyla şimdi de Milan Baros’a el attı.



Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi 2011 yılının mayıs ayında sona erecek olan Çek futbolcuyu şimdiden ayartmaya çalışan Marsilyalılar, ülkemizde 20 golle Gol Krallığı tacını takan golcü oyuncuyu bedava almak için her yolu denemeye başladı, ilk iş olarak da Baros ile temasa geçti.



Ülkesinde ikinci oldu Baros’un sahalara dönmesini dört gözle bekleyen yöneticilerin, “Seni transfer etmek istiyoruz. Lyon’un sana veremediği değeri biz sana vereceğiz. Galatasaray ile sözleşmeni uzatma” diyerek yıldız futbolcunun kafasını şimdiden karıştırmaya başladı. Bu konuda Marsilya Kulübü’ne net yanıt vermeyen 28 yaşındaki oyuncu, ülkesinde kaleci Cech’in ardından en değerli ikinci oyuncu seçildi.





