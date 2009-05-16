Marsilya kesenin ağzını açtı



Fransız liginin lideri Olimpik Marsilya, yeni sezon için önceki yıllara göre çok daha kalın bir transfer dosyası hazırlıyor. Deschamps'ın teknik direktörlük teklifini kabul etmesinde bu gerçeğin de rol oynadığı tahmin ediliyor. Fransız kulübünün transfer gündeminde Trezeguet, Drogba gibi isimler var...



Fransa'da Olimpik Lyon'un egemenliği her alanda sarsılmaya başlıyor. Bordeaux ile aynı puanda ve Lyon'un bir hayli uzağında lider konumda bulunan Olimpik Marsilya, kulüp ve transfer bütçesi anlamında da önceki yıllara aksine rakipleriyle yarışabilecek düzeye erişti.



Goal.com'un haberine göre; Marsilya'nın önceki yıllarda, kulübün bir numaralı aksiyoneri Robert Louis Dreyfus'un elini cebine atmasıyla borçlarını kapatmaya çalıştığını, ancak geçtiğimiz iki yılda yapılan yatırımlar ve çağa uygun olarak yenilenen finansman yapısı sayesinde bu tablonun değiştiğini ifade ediyor.



Geçtiğimiz sezon 15 milyon Euro kâr eden Marsilya, Cissé'nin Sunderland'e 13 buçuk milyon, Givet'ninse Blackburn'e 4,5 milyon avro bedelle satılmasının ardından kasasını iyice doldurmuş durumda.



Deschamps boşuna gelmedi



Teknik Direktör Eric Gerets'in sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından Didier Deschamps ile anlaşan Marsilya, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne, yüksek transfer bütçesiyle iddialı olarak adımını atacak.



Marsilya'nın bundan iki yıl önce yaptığı teklifi reddeden Deschamps'ın, bu kez 'Evet' demesi ve özellikle de düzenlenen basın toplantısında "Artık zamanı gelmişti" demesi, Fransız çalıştırıcının, başına geçeceği Marsilya'da yaşanan bu gelişmeleri gözönüne alarak kararını verdiğine yoruluyor.



Olimpik Marsilya'nın, bu dev transfer bütçesiyle Didier Drogba (Chelsea), David Trezeguet (Juventus), Tiago (Juventus), Luisao (Benfica) gibi isimlere yöneldiği ve bu yaz transfer pazarını bir hayli hareketlendirebileceği üzerinde duruluyor.



Ne dersiniz? Önümüzdeki haftalarda şampiyonluğunu ilân etme olasılığı da bulunan Marsilya, Avrupa Kupaları'nda yükselip, içeride de Lyon'un 1 numaralı rakibi hâline gelebilir mi? Doğrusu, âhir zamanların Marsilyasını özlüyor insan...

