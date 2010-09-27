-MARSEL İLHAN'DAN BİR İLK ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Milli Tenisçi Marsel İlhan, erkekler dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 96'ncılıkta yer aldı ve ilk 100'e giren ilk Türk tenisçi oldu. 23 yaşındaki Marsel İlhan, bugün açıklanan yeni ATP sıralamasında 577 puanla 6 basamak yükseldi ve 102. sıradan 96. sıraya çıktı. Marsel İlhan, dün Türk Telekom İzmir 2010 Erkekler Tenis Turnuvası finalinde Hindistan'dan Somdev Devvarman'a 2-0 yenilerek ikinci olmuştu. Milli tenisçi, geçen hafta ATP Challenger Turu'nda yer alan Banja Luka Challenger turnuvasında şampiyon olmuştu.