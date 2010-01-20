Marsel İlhan veda etti

T24- Avustralya Açık tenis turnuvasında bugün ikinci tur müsabakasına çıkan Marsel İlhan, Şilili rakibi Fernando Gonzales'e 3-0 yenilerek yenilerek turnuvaya veda etti.

İlhan, 3 numaralı kortta oynanan müsabakada, 11 numaralı seribaşı rakibine, 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle boyun eğdi. 1 saat 52 dakika süren maçta İlhan, 5 ace ile oynarken, rakibi karşılaşmayı 14 ace ile tamamladı. İlk serviste sağladığı başarı yüzdesi 77 olan İlhan, 1 çift hata yaptı.

İlk servislerinde yüzde 59 başarı sağlayan Gonzales ise 6 çift hata ile oynadı.

Gonazales, üçüncü turda Kazak Yevgeni Korolev ile karşılaşacak.

