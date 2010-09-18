-MARSEL İLHAN FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Milli tenisçi Marsel İlhan, Bosna Hersek'te katıldığı turnuvada finale yükseldi. ATP Challenger Turu'nda da yer alan Banja Luka Challenger turnuvasında, dünya klasmanında 82. sırada bulunan İspanyol raket Ruben Ramirez Hidalgo ile yarı finalde karşılaşan İlhan, 5-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini mağlup ederek finale çıktı. Marsel İlhan'ın finaldeki rakibi ise İspanyol Pere Riba oldu. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Riba, Çek Jaroslav Pospisil'i 3-6, 6-3 ve 6-4 yenerek finale çıkmıştı. Bu arada, milli tenisçi kariyerindeki 4. challenger finalini oynayacak. Bu seride tek şampiyonluğunu 2008 yılında İsrail'de elde eden İlhan, kazanırsa klasman için 100 puan alacak.