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Spor

Marsel İlhan elendi  İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 23:50

-Marsel İlhan elendi  İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Marsel İlhan, ilk turda organizasyona veda etti. TED Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen 100 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk turunda Rus Mikhail Ledovskikh'le karşılaşan Marsel İlhan, 1-6, 6-3, 3-6'lık setlerle maçı 2-1 kaybederek elendi. Turnuvada ilk tur maçlarına çıkan diğer Türk sporcular Haluk Akkoyun ve Efe Yurtaçan da rakiplerine yenildiler. 16 yaşındaki Yurtaçan, Fransız sporcu Gregoire Burquier'e 6-1 ve 7-5'lik setlerle mağlup olurken, milli raket Haluk Akkoyun ise Belçikalı Yannick Mertens'e 6-1 ve 6-2'lik setlerle boyun eğdi. Ayrıca, çiftlerde korta çıkan Barkın Yalçınkale/Anıl Yüksel ikilisi, ilk turda Denis Istomin/Konstantin Kravchuk ekibine 7-6 ve 6-1'le kaybederek elendiler.

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