T24 LogoT24 Logo
Spor

MARSEL İLHAN AVUSTRALYA AÇIK'TA ANA TABLODA İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 20:32

-MARSEL İLHAN AVUSTRALYA AÇIK'TA ANA TABLODA İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Türk tenisinin yıldız ismi Marsel İlhan, 2011 yılının ilk büyük turnuvası olan Avustralya Açık Turnuvası'nda ana tabloda yer alacak. Dünya sıralamasında bu hafta 90. sırada yer alan Marsel İlhan'ın, Melbourne'da gelecek ay yapılacak turnuvaya ana tablodan katılması kesinleşti. Tennis Australia'nın bugün açıkladığı katılım listesine göre, turnuvaya son direkt kabul edilen oyuncu 102 numara olurken, 90 numaradaki Türk tenisçi de kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ana tabloya eleme maçı oynamadan girmeyi başardı. İlk olarak 2008 yılında Wimbledon elemesine katılarak Grand Slam arenasına ayak basan Marsel İlhan, beş büyük turnuvanın elemesine ilk turda veda ettikten sonra 2009 Amerika Açık'ta ana tabloya kalmayı başarmıştı. Elemelerden son 128 arasına kaldığı Amerika Açık 2009, Avustralya Açık 2010 ve Wimbledon 2010'da ikinci tur gören İlhan, geçen eylül ayında Amerika Açık Turnuvası'nda ise ana tabloyu bir sıra farkla kaçırarak, elemede mücadele etmek zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24