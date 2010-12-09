-MARSEL İLHAN AVUSTRALYA AÇIK'TA ANA TABLODA İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Türk tenisinin yıldız ismi Marsel İlhan, 2011 yılının ilk büyük turnuvası olan Avustralya Açık Turnuvası'nda ana tabloda yer alacak. Dünya sıralamasında bu hafta 90. sırada yer alan Marsel İlhan'ın, Melbourne'da gelecek ay yapılacak turnuvaya ana tablodan katılması kesinleşti. Tennis Australia'nın bugün açıkladığı katılım listesine göre, turnuvaya son direkt kabul edilen oyuncu 102 numara olurken, 90 numaradaki Türk tenisçi de kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ana tabloya eleme maçı oynamadan girmeyi başardı. İlk olarak 2008 yılında Wimbledon elemesine katılarak Grand Slam arenasına ayak basan Marsel İlhan, beş büyük turnuvanın elemesine ilk turda veda ettikten sonra 2009 Amerika Açık'ta ana tabloya kalmayı başarmıştı. Elemelerden son 128 arasına kaldığı Amerika Açık 2009, Avustralya Açık 2010 ve Wimbledon 2010'da ikinci tur gören İlhan, geçen eylül ayında Amerika Açık Turnuvası'nda ise ana tabloyu bir sıra farkla kaçırarak, elemede mücadele etmek zorunda kalmıştı.