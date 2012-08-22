Mars'a yeni araç gönderiliyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Mars’a gönderdiği ‘Curiosity’ uzay aracını yeni bir araç takip ediyor.

NASA, 2016 yılında Mars’a göndermek üzere bir uzay aracı projesini onayladı.

6 Agustos’ta Mars yüzeyine inen araba boyutlarında Curiosity’nin aksine yeni araç, gezegendeki mikrobiyal canlıları keşfedebilmek için gezegenin çekirdeğinde neler olduğuna odaklanabilecek kapasiteye sahip olacak.

InSight isimli araç, Mars’ta deprem olup olmadığını inceleyecek Fransız yapımı sismometre içerecek ve gezegenin çekirdeğinden gelen ısıyı ölçecek bir termometresi olacak.

Curiosity kadar özenle donatılmamış olsa da kimyasal analizler için 10 aletin yanında farklı çalışmaları da içerecek. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, InSight, Mars’ın yüzeyine 9 metre kadar delik açabilecek Alman yapımı bir

Bu araştırmada güdülen amaç Mars’ın oluşumuna dair bilgi edinmek. Bilim adamları kayalık alanların nasıl oluştuğuna dair bilgi edinebileceklerini vurguluyor. Proje yarıştığı diğer iki projeyi geride bırakarak NASA’dan 425 milyon dolar fon sağladı.

Fon alamayan projelerden biri Satürn’ün en büyük ayı Titan’da likit metan gölü keşfetmek amacını taşırken diğeri ise güneş ışınlarının kuyruklu yıldızın yüzeyine etkisini ölçmeye yönelik bir projeydi. (Deutsche Welle Türkçe)