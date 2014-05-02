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Yaşam

'Mars'a selfie göndermek 1 dolar'

ABD'de Duke Üniversitesi öğrencileri, başlattıkları Mars'a uydu fırlatma projesini finanse etmek için ‘selfie' kampanyası başlattı

02 Mayıs 2014 21:57

ABD'nin Duke Üniversitesi öğrencileri, başlattıkları Mars'a uydu fırlatma projesini finanse etmek için farklı bir yola başvurdu. Profeye göre, Duke Üniversitesi öğrencileri, internet üzerinden başlattıkları kampanyada Mars'a göndermeyi planladıkları uydunun içine 2 terabayt büyüklüğünde bir bellek yerleştireceklerini ve proje için 1 dolar bağış yapan herkesin kendisini resimlediği 'selfie' fotoğrafını bu belleğe yükleyeceklerini açıkladılar.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Daha fazla bağış yaparak belleğin içine videolar yerleştirmek de mümkün olacak. "Mars'a zaman kapsülü" projesine dünyanın her yerinden katılımın mümkün olduğu belirtildi. Projenin hayata geçmesi için 30 milyon dolar ya da başka bir değişle 30 milyon selfie fotoğrafı gerekiyor.

Projeyi üstlenen öğrenciler gelecek 3 yıl içerisinde uyduyu yapıp Mars'a fırlatmayı hedefliyor. Eğer proje başarıya ulaşırsa, Duke öğrencileri Mars'a uzay aracı gönderen ilk özel teşebbüs olacak.

Projenin internet sitesi olan timecapsuletomars.com'da zaman kapsülü fikri şu şekilde açıklanıyor: "Bu proje dünyanın her köşesinden insanı kapsayacak. Bu zaman kapsülü ile herkes gelecekte Mars'a gidecek olan insanlara bir mesaj verme şansı yakalamış olacak. Kapsüle bırakılan mesajlar Mars'ta koloni kurmaya giden ilk insanlar için çok anlamlı olacak."

 

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