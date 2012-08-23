Mars'a gönderilen araç inişte zarar gördü

Amerikan uzay araştırma merkezi NASA, Mars'a inceleme yapması için gönderilen Curiosity adlı aracın havadurumu istasyonunda rüzgar gücünü ölçmekte kullanılan bir panelin zarar gördüğünü duyurdu.

Ancak Curiosity'den sorumlu ekip bunun büyük bir sorun olmadığını, sadece bazı ölçümlerin yapılmasını zorlaştıracağını söyledi.

Sensörün nasıl zarara uğradığı tam olarak bilinmiyor ancak mühendisler Curiosity'nin Mars'a yaptığı iniş sırasında yüzeyden sıçrayan bazı kayaların panele çarpıp hasar yaratmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti

NASA bu haberleri küçük bir hayalkırıklığı olarak tanımladı, ancak hala Mars görevinin büyük bir başarıyla devam ettiğini söyledi.

Curiosity iki hafta önce Mars'a ulaşmıştı. Araç iki yıl boyunca Mars'ta araştırma yapacak ve bir zamanlar gezegenin canlı organizmaların yaşamasına elverişli bir ortama sahip olup olmadığını belirlemeye çalışacak. Zarar gören havadurumu istasyonu projeye İspanyolların katkısıydı.

Bu havadurumu istasyonu yerin sıcaklığını, hava basıncını, nemi, rüzgar hızını ve yönünü ölçtüğü gibi ortamdaki morötesi radyasyon oranını da kayda geçiriyor.

Bu istayonun zarar gören rüzgar sensörleri gezegendeki rüzgar şablonlarının anlaşılmasını daha zor hale getirecek.

Curiosity projesi kapsamında çalışan bilimadamlarından Ashwin Vasavade ''Zarar gören sansör yüzünden rüzgar hızını ve yönünü ölçmekte zorlanacağız. Ancak bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz'' dedi. (BBC Türkçe)