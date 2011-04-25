Mars'a gidecek astronotlar geri gelmeyecek!

T24 - İngiliz uzmanlar kızıl gezegen Mars’a yapılacak yolculuğun ayrıntılarını açıkladı. Göreve katılacak astronotların dünyaya dönemeyecekleri ve bile bile ölüme gidecekleri, dünyadan gönderilecek erzakla yaşama tutunacakları belirtildi.

İnsanoğlunun en çok merak ettiği gezegenlerin başında gelen Mars’a gitmenin bedeli ölüm. Bilim adamları, en azından 8 ay sürecek Mars yolculuğuna gidecek astronotların büyük ihtimalle öleceğini ve dünyaya geri dönemeyeceklerini açıkladı. İngiltere’nin önde gelen astronomu Lord Rees ve Amerikalı fizik profesörü Paul Davies “Mars operasyonunu yapmak için uzay mekiğinin dünyaya geri dönüş enerjisini arttırmak gerek. Teknolojik gelişme olmadan Mars yolculuğu bir intihar görevi olur. Resmi ajanslar bir takım değişiklikler yapmalı” açıklamasında bulundular.



Kaşiflere ihtiyaç var

Saygın bilim dergisi Prospect’te yazan Rees “Robotlar, Mars operasyonu için çok önemli adımlar atıyor. Ancak insanoğlunun da bu sürece dahil olması gerekiyor. Yeni nesil kaşiflere ihtiyacımız var. Ölümle burun buruna kalacak olan astronotlar insanlık tarihinin yeni Kristof Kolomb’ları ya da Kaptan James Cook’ları olabilir” dedi. Geçtiğimiz yıllarda ABD başkanı Barack Obama ve Avrupa Uzay Ajansı, uzay operasyonlarına insan göndermeme kararı almış ve robotları görevlendirmişlerdi. Fakat NASA’nın kızıl gezegene gönderdiği keşif robotlarıyla irtibat kesilmişti.





