Mars yüzeyinin altında tuzlu su olabilir

Bilim insanları, Mars yüzeyinin hemen altında tuzlu su havuzları olabileceğine inanıyor.



Araştırmacılar, bundan önce Kızıl Gezegen'deki çok düşük sıcaklıktan ve atmosferik basınçtan ötürü suyun büyük çapta buz veya buhar şeklinde olabileceğini düşünüyordu.



ABD'nin Texas eyaleti Houston kentinde düzenlenen 40. Ay ve Gezegenler Bilimi Konferansı’nda sunulan, NASA'nın Mars'taki Phoenix uzay aracının toprakta, suyu sıfırın altında 70 derecede sıvı halde tutabilecek yakıcı "perklorat tuzunun" varlığını ortaya çıkaran araştırma, bilim adamlarının düşüncelerini değiştirdi.



Konferansta sunulan bu görüşü tartışmaya başlayan bilim insanları, tuz odalarının toprak buzla karşılıklı etkileşime girince oluştuğu olasılığını değerlendiriyor.



ABD'deki toplantıda, 25 Mayıs 2008'te Mars'ın kuzey düzlüklerine inen Phoenix uzay aracının elde ettiği ilk bilimsel sonuçların bazıları sunuldu.



Bilim insanları, Mars'ın toprağında incelemelerde bulunan Phoenix adlı robot uzay aracının, kimyasal olarak aktif ve son derece yakıcı bir tuz olarak bilinen "perklorat" maddesinin bulunduğunu ortaya çıkarmasıyla, Kızıl Gezegen toprağında hayatın oluşumunun daha önce inanılandan daha az elverişli olduğunu düşünmeye başlamıştı.



Bu madde, Dünya'da hem doğal halde, hem de insan yapısı bir zehirleyici madde olarak, bazen toprakta ve yer üstü sularında bulunuyor.



Katı roket yakıtının ana maddesini oluşturan bu maddenin, havai fişeklerde ve diğer patlayıcı maddelerde kullanılması ise ayrı bir dikkat çekici nokta olarak görülüyor.



(AA)