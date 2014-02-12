Mars yüzeyinde su akıntısını güçlendiren izler

NASA uydusundan gelen fotoğraflarda mineral kalıntısına benzer izler görüldü. Bilim adamları Mars'taki bu izlerin su akıntısı olmadan meydana gelemeyeceğini düşünüyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars yörüngesindeki uydusundan gelen fotoğrafların, kırmızı gezegende sıvı halde su bulunması ihtimalini güçlendirebilecek verilere sahip olduğunu açıkladı. Mars yüzeyinde "parmağa benzer izler" bulunduğu ifade edilen açıklamada, henüz açık bir delil olmadığını ancak mineral kalıntıları olduğuna inanılan bu izlerin su akıntısı olmadan oluşamayacağı belirtildi. Karanlık izlerin, Mars'taki sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak eğimden aşağıya doğru ilerlediği belirtildi. Tuzlu su ve demir mineralinin karışımı ile oluşan demir sülfat gibi kimyasal maddelerin, gezegenin yüzeyinde mevsim değişikliğine bağlı olarak akıyor olabileceği tahmin ediliyor.