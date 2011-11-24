-Mars yolcusu uzay aracı Phobos Grunt'tan ikinci sinyal alındı MOSKOVA (A.A) - 24.11.2011 - Tam ümit kesilmişken "yaşam" belirtisi veren Rus uzay aracı Phobos Grunt'tan ikinci kez sinyal alındı. Avrupa Uzay Dairesi (ESA) Rusya temsilcisi Rene Pischel, Alman haber ajansına yaptığı açıklamada, iki haftadır Dünya'nın yörüngesinde kontrolsüz şekilde dönen uzay aracından yine sinyal aldıklarını söyledi. Öncelikle elde edilen verilerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Pischel, Phobos Grunt'un kurtarılıp kurtarılamayacağının henüz belli olmadığını kaydetti. Pischel, uzay aracıyla son temasta büyük ihtimalle önemli telemetrik bilgilerin alınabildiğini ifade etti. Uzmanlar bu veriler sayesinde, Mars'ın Phobos uydusuna gitmek üzere 9 Kasım'da fırlatılan Rus uzay aracının Dünya'nın yörüngesinde takılıp kalmasına neden olan arızayı bulmayı ve gidermeyi ümit ediyor. ESA dün, ilk kez uzay aracıyla temas kurulabildiğini açıklamıştı.