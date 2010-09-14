Mars uydusuna 2011'de gidiliyor

T24 - Rusya, 2011'de Mars'ın uydularından Phobos'a göndereceği insansız uzay aracının testlerine yakında başlıyor.



Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rus Merkez Aerodinamik Enstitüsü, Phobos-Grunt uzay aracının Phobos'un yüzeyine ineceğini, toprak numuneleri aldıktan sonra Dünya'ya döneceğini belirtti.



Testlerin amacının, uzay aracının Dünya'ya dönüşünde iniş için daha sınırlı bir bölgeyi belirlemesini sağlamak olduğunu belirten Rus bilimadamları, insansız uzay aracında sinyal teçhizatı olmayacağından daha sınırlı bir bölgeye inmesini sağlamanın, aracı bulmayı kolaylaştıracağını kaydettiler.



İlk olarak 1999'da tasarlanan projede, uzay aracının yapımına haziran 2006'da Rus havacılık ve uzay şirketi NPO Lavochkin tarafından başlandı.



Uzay aracının kasım 2011'de uzaya fırlatılması ve 330 gün sonra Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.



