Mars toprağında mikrop yaşayabilir

T24

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) Charley Lineweaver ve ekibinin iki gezegenin sıcaklık ve basınç koşullarına bağlı hesaplamalarına göre, Dünya çekirdekten üst atmosfere kadar bir yaşayan organizmaya sadece yüzde 1 oranında evsahipliği ederken, bu oran Mars'ta başlıca yeraltında olmak üzere yüzde 3'e ulaşıyor.Mars'a "büyük fotoğraf" halinde bakıldığında, Kızıl Gezegen'in geniş bölgelerinin Dünya'da bilinen yaşama uygun olduğunun altını çizen araştırmacılar, yaşam işareti için yapılan önceki araştırmalarda Mars'ın belirli bölgelerinin bölüm bölüm incelendiğini kaydettiler.ANU araştırmacıları, Mars'ın düşük basıncından ve sıcaklığın sıfırın altında 60 santigrat derece kadar düşmesinden ötürü suyun sıvı halde kalmadığını ve yüzeyinde buharlaştığını, ancak yeraltında, toprağın ilave basınç sağlaması sayesinde suyun sıvı halde bulunabileceği uygun koşulların oluştuğunu belirterek, aynı zamanda, toprak altının, belirli derinlikte gezegenin çekirdeğinden kaynaklanan sıcaklığa bağlı olarak bakteri ve başka mikro-organizmalar için yeterince sıcak olduğuna işaret ettiler.Araştırmalarının, Mars'ın mikroplara nasıl evsahipliği edebileceği konusunda şimdiye dek yapılan en iyi tahmin olduğunu belirten Avustralyalı bilim adamları, bu çalışmaların yaşamın kökeni ve diğer gezegenlerde yaşamın nasıl başlamış olabileceği konularıyla da alakalı olduğunun altını çizdiler. Araştırma Astrobiolgy dergisinde yayımlandı.