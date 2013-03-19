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Yaşam

Mars robotu Curiosity yine bozuldu

Ay başında da bilgisayarında ortaya çıkan sorun nedeniyle Curiosity'nin bilimsel çalışmaları durdurulmuştu

19 Mart 2013 11:21

Mars gezegenindeki gezginci robot Curiosity'nin yine devre dışı olduğu bildirildi.

Curiosity projesini yöneten ekip, gezginci robotun, yazılım dosyasındaki bir hata üzerine hafta sonu güvenli kipe girdiğini ve ekiple temas halinde olmayı sürdürdüğünü ancak kayaları vuramadığını, fotoğraf çekemediğini veya dolaşamadığını açıkladı.

Ekibin gezginci robotun faaliyetlerini bugün yeniden başlatma beklentisi içinde olduğu fakat sorunun giderilmesinin hafta sonuna kadar sürebileceği belirtildi. Ay başında da bilgisayarında ortaya çıkan sorun nedeniyle Curiosity'nin bilimsel çalışmaları durdurulmuştu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), mühendisler sorunu giderene kadar Curiosity'nin güvenli kipte çalıştırılmaya başlandığını açıklamıştı.

Açıklamada, bilgisayarının flaş belleğinde ortaya çıkan sorun nedeniyle Mars'taki bilimsel çalışmalarının durdurulmasına karşın Curiosity'nin Dünya ile iletişim halinde olmayı sürdürdüğü kaydedilmişti.

Mars yüzeyindeki ilk kaya delme çalışmasını 9 Şubat'ta yapan Curiosity, 26 Kasım 2011'de uzaya fırlatıldıktan sonra 6 Ağustos 2012'de Mars'a inmişti

 

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