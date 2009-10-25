Marquez’e Küba ajanıiddiası

Meksika’nın istihbarat bürosunun 1967 yılından beri Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in telefonlarını dinlediği ortaya çıktı
Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’i yıllardır takip eden
istihbarat servisi, yazarın Küba ajanı olduğundan şüpheleniyor ve
yazarı Meksika’ya taşındığından beri izliyor. Otoritelerin, Marquez’den
sol görüşlülüğü ve Fidel Castro’yla yakın ilişkileri nedeniyle
şüphelendiği anlaşıldı. El Universal gazetesinde açıklanan belgelerle,
en az 1985’e kadar yazarla ilgili dosya tutulduğu ortaya çıktı.
Küba’nın
haber ajansı Prensa Latina’nın yöneticisi Jorge Timossi ile yaptığı bir
konuşmada Marquez, Kırmızı Pazartesi’nin yayın haklarını Küba’ya
devrettiğini açıklamıştı. Bu durum yetkililerin tuttuğu belgelere şöyle
yansıdı: “Marquez’in Küba ve Sovyetler lehinde düşüncelere sahip
olduğunu ve Küba’nın istihbarat servisi için ajanlık yaptığını
kanıtlıyor.”