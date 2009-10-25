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Kültür-Sanat

Marquez’e Küba ajanıiddiası

Meksika’nın istihbarat bürosunun 1967 yılından beri Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in telefonlarını dinlediği ortaya çıktı

25 Ekim 2009 03:00

Meksika’nın istihbarat bürosunun 1967 yılından beri Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in telefonlarını dinlediği ortaya çıktı

Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’i yıllardır takip eden istihbarat servisi, yazarın Küba ajanı olduğundan şüpheleniyor ve yazarı Meksika’ya taşındığından beri izliyor. Otoritelerin, Marquez’den sol görüşlülüğü ve Fidel Castro’yla yakın ilişkileri nedeniyle şüphelendiği anlaşıldı. El Universal gazetesinde açıklanan belgelerle, en az 1985’e kadar yazarla ilgili dosya tutulduğu ortaya çıktı.

Küba’nın haber ajansı Prensa Latina’nın yöneticisi Jorge Timossi ile yaptığı bir konuşmada Marquez, Kırmızı Pazartesi’nin yayın haklarını Küba’ya devrettiğini açıklamıştı. Bu durum yetkililerin tuttuğu belgelere şöyle yansıdı: “Marquez’in Küba ve Sovyetler lehinde düşüncelere sahip olduğunu ve Küba’nın istihbarat servisi için ajanlık yaptığını kanıtlıyor.” 

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