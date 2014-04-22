Marquez’e karşı son görev



Uzun yıllardır Meksika'da yaşayan ünlü yazar için Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki Güzel Sanatlar Sarayı Müzesi'nde özel bir veda töreni düzenlendi. Törene, yazarın eşi Mercedes Barcha ve iki oğlunun yanı sıra Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena ve Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos katıldı. Pena Nieto, Marquez'in Latin Amerika'nın ‘en büyük yazarı' olduğunu söyleyerek, “Ölümü sadece edebiyat dünyası için değil, insanlık için büyük bir kayıptır” diye konuştu.

Veda töreninden saatler önce binlerce kişi sarayın önünde toplanmaya başladı. Yazarın çok sayıda okuru en sevdiği renkteki sarı güllerle ona veda ederken, ‘Yüzyıllık Yalnızlık' adlı romanına atfen ‘Moncando' isimli şarkıyı söyledi.

Kolombiya'da kitabı okunacak

Aynı zamanda yazarın ülkesi Kolombiya'da da sembolik cenaze törenleri düzenlendi. Memleketi Aracataca'da, doğduğu evin önünde küçük bir tören düzenlenirken, başkentteki Bagota Katedrali'nde de özel bir tören yapıldı. Yazar anısına bugün Kolombiya'da kütüphanelerde, kamuya açık yerlerde, parklarda “Albaya Mektup Yazan Kimse Yok” adlı kitabından bölümler okunacak. Kültür Bakanlığı, ülke genelinde kitabın 12 bin kopyasının dağıtıldığını duyurdu.

Latin Amerika'nın en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen 87 yaşındaki Gabriel Garica Marquez geçen hafta hayatını kaybetmişti. Yazarın naaşı özel bir törenle yakılmıştı. “Yüzyıllık Yalnızlık”, “Kolera Günlerinde Aşk” gibi kitaplarıyla dünya çapında üne kavuşan yazar, 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.