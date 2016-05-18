Marmaris’te zafer Bonus Unifree Parkur Racing’in

Hafta sonu Marmaris’te koşulan Avrupa Ralli Kupası’na dahil Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2’inci ayağını oluşturan Marmaris Rallisi’ni Historic kategorisinde Bonus Unifree Parkur Racing’ten Engin Kap ve Başar Yavuz ikilisi kazandı.

İki gün süren toprak zeminli zorlu ve kırıcı etaplarda gerçekleşen yarışta Bonus Unifree Parkur Racing’in diğer ekibi Burak Türkkan – Onur Aslan ikilisi ise yaşadıkları mekanik sorunlara karşın finiş çizgisini 3’üncü sırada geçmeyi başardı. Engin Kap, Historic Kategorisinde Ege Rallisi’nin ardından Marmaris Rallisi’ni de kazanıp şampiyonadaki liderliğini pekiştirdi.

Marmaris Rallisi’nin genel klasmanında ise Yağız Avcı – Bahadır Gücenmez ikilisi zafere ulaştı. Bonus Unifree Parkur Racing’in takım direktörü Kerem Üstünkaya, Historic Kategorisine katılımın her yarışta arttığını bunun da çok sevindirici olduğunu belirtirken, “Otomobil sporu Historic Kategorisi ile ivme kazandı, isteğimiz sayının çok daha artması” şeklinde konuştu.