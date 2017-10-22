Marmaris'te yerel tohum ve organik pazar açılışı yapıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği işbirliği ile organik ve yerel tohum pazarı açılışı yapıldı. Pazara yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler büyük ilgi gösterdi. Satılan organik ürün ve yerel tohumlar kısa sürede tükendi.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından 2014 yılında \'Yerel Tohum ve Temiz Gıda\' adı verilen projeyi uygulamaya koydu. Oluşturulan bilimsel heyet 3 yıl boyunca ilçenin kırsal mahallelerinde köylülerle bir araya gelerek yerel tohum ve üretimi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yerel tohum ile meyve, sebze üretmek isteyen çiftçilere destek verildi. 3 yılın sonunda tarlada ve serada elde edilen gıda ürünlerinin satışı için organik pazar kuruldu. Marmaris Kapalı Pazaryeri\'nde, \'Sağlıklı gelecek için yerel tohum, sağlıklı toprak\' sloganı ile hayata geçirilen organik pazarın açılışı yapıldı. Açılışa, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü, Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr.Tayfun Özkaya, üreticiler ve çok sayıda yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler katıldı.

MARMARİS ORGANİK PAZAR HALİNE GELECEK

Marmaris Yerel Tohum Derneği Başkanı Pınar Ünlü, organik pazarın açılışı ardından yaptığı açıklamada, 3 yıldan bu yana köyleri dolaşarak doğal tarım yapan çiftçileri tespit ettiklerini söyledi. Ünlü, şöyle dedi:

\"Büyükşehir Yasası\'yla mahalle statüsüne kavuşan 13 köyümüzde organik tarım yapmaya çalışan vatandaşımıza bilgilendirmede bulunduk. 13 köy ve merkezde organik tarım yapan üreticilerden 300 civarında numune alarak Aydın\'da bir laboratuvarda testlerden geçirdik. Yüzde 100 organik ürünler tespit edilerek yetiştiricilere çeşitli bilgilendirmelerde bulunduk. Amacımız, tüketiciyi sağlıklı ürünle buluşturmaktır. Pazarımızı büyütmek için ilk adımlar atıldı. Hedef, ilçemizi organik ürünlerin tüketildiği bir şehir haline getirmektir.\"

\"ESİR ALINAN YEREL TOHUMLARI ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURACAĞIZ\"

Projenin bilimsel alanda çalışmalarına 3 yıldan bu yana katkı veren İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü\'nden emekli öğretim görevlisi Prof.Dr.Tayfun Özkaya, yerel tohumların esir alındığını ve özgürleştirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 2006 yılında çıkarılan Tohumculuk Kanunu\'nun organik üreticiye büyük zarar verdiğini öne süren Prof.Dr. Özkaya, şöyle dedi:

\"Bu kanun çıktığından itibaren yerel tohum unutuldu. Bu kanun büyük tohum şirketlerin lehinedir. Bu çıkartılarak yavaştan alınan kanun pek fark edilmedi. Yerle tohum satmak zamanla yasak hale gelecektir. Yerel tohumlar esir alınmaktadır. Bu hibrit tohumlar, tarım ilaçsız ve suni gübresiz yetiştirilmiyor. Hibrit tohum kullanan üreticiler, zamanla şirketlerin ilaçlarına ve suni ürünlerine gebe kalıyor. Bu şirketlerin üç tane cebi bulunmakta. Sol cebi hibrit tohum, sağ cep tarım ilaçları ve arka cepleri ise beşeri ilaçları satıyor. Çıkartılan yasaların hepsi onların zengin olması için planlanmış durumda. Maalesef önümüzdeki yıllarda uygulanacak tarım politikaları sorunları ağırlaştıracaktır. Çitçiye bu hibrit ürünleri alması için destek paketleri sunulacak. Örneğin mazot ve çeşitli suni tohumlarda indirim sunulacak. Ekonomik olarak hibrit tohumlara yönelen üretici zamanla yerel tohumu unutacaktır. Buda yerel tohumların yok oluşu demektir. Üç yıldır uğraştığımız ve bugün hayata geçirdiğimiz organik pazar yerel tohumun özgürlüğe kavuşması için bir çıkış noktasıdır. Hedefimiz, yerel tohum üretimini artırarak çiftçimize böyle pazarlar ile ekonomik gelir elde etmesini sağlamaktır.\"

11 ÜRETİCİ PAZARDA YERİNİ ALDI

Ürünlerin yüzde 100 organik olduğu test edilen 11 üretici, pazar yerinde tezgahlarını açarak satış yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticiler pırasa, zeytin, sirke, un, katı gıdalar ile sebze ve meyve satışlarına başladı. Bir yıldan bu yana organik üretim yaptığını ifade eden Nafia Balcı, şöyle devam etti:

\"Satışını yaptığım çeşitli unlarım taş değirmenlerde öğütülüyor. Evde yaptığım sirke çeşitleri tamamen doğal. Normal pazara göre fiyatlarımız biraz daha pahalı. Amacım, halkımıza doğal ve sağlıklı ürünler satmak ve tüketiciyi bilinçlendirmek.\"

Bir başka üretici Ayşe Özdemir ise, tüm sebze ve meyvelerini hayvanlarından elde ettiği tezek ile gübrelediğini ifade ederken, \"Suni hiçbir gübre ve ilaç kullanmıyorum. Bizlere verilen bilgiler ile organik tarım konusuna çok şeyler öğrendim ve öğrendiklerimi hayata geçirdim\" dedi.

ORGANİK ÜRÜN SATANA ÜCRETSİZ TEZGAH

Pazar fiyatlarına göre kilosu 1- 3 lira daha fazlaya satılan ürünlere en çok ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu kişiler ilgi gösterdi. Pırasa, mandalina, roka, maydanoz, zeytinyağ, kurutulmuş gıdalar ve un çeşitleri kısa süre içinde satışı yapıldı. 2 saat içinde 11 tezgahta ürünler tamamen bitti. Marmaris Belediyesi yetkilileri organik tarım yaptıkları test sonuçları ile belirlenen üreticilere pazarda ücretsiz tezgah vereceğini bildirdi.

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