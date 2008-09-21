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Yaşam

Marmaris'te 'Yanki Go Home' protestosu

Marmaris'e demirleyen ABD donanmasına ait 'USS Sanantonnio LPD-17’ gemisi, askerlerin barlardaki görüntüleri nedeniyle protesto edildi. Gösteride, “Yanki Go Home” sloganı atıldı.

21 Eylül 2008 03:00

Marmaris'e demirleyen ABD donanmasına ait 'USS Sanantonnio LPD-17’ gemisi, askerlerin barlardaki görüntüleri nedeniyle protesto edildi. Gösteride, “Yanki Go Home” sloganı atıldı.

Muğla, Bodrum ve Milas'tan gelen Muğla Yurtsever Cephe ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi yaklaşık 80 kişilik grup sabah saatlerinde Marmaris Yat Limanı'nda buluştu. Ellerinde TKP ve Yurtsever Cephe bayrakları ile flamaları bulunan eylemciler, “Yanki Go Home”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP” sloganları attı.
Grubun hep bir ağızdan “Çav Bela” şarkısını söyleyip halaylar çektiği eylemde, polis ve sahil güvenlik ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Eylemciler adına bir basın açıklaması yapan Yurtsever Cephe Bodrum Sözcüsü Ayhan Karahan, ABD savaş gemisinin Marmaris Limanı'nda 4 gün kalmasının yanı sıra Amerikalı askerlerin kamuoyuna yansıyan barlardaki çılgın eğlence görüntülerine de tepki gösterdi.

Marmaris Kaymakamı Serdar Polat'ın gemide verilen resepsiyona katılmasını da eleştiren Karahan şöyle devam etti:
“AKP'lileri de uyarıyoruz. Müslümanlar için kutsal sayılan Ramazan ayında Anadolu'nun pek çok bölgesinde halkın dinsel duygularını istismar ettiniz. Belediyeleriniz, vakıflarınız iftar çadırları kurdu. Diğer taraftan da işbirlikçilerinizle ülke halkımıza hak etmediği bir utancı yaşattınız. Bu ülkenin namusunu Yanki'ye peşkeş çekmeye kalktınız. İşbirlikçiliğini yaptığınız Yanki, bölgemizde komşu yoksul Müslüman halkların katilidir. Bu ülke bu halk sahipsiz değil.”

Eylemciler, açıklamanın sonrasında dağıldı. 4 gündür Marmaris Limanı'nda bulanan ABD donanmasına ait ‘USS Sanantonnio LPD-17’ adlı amfibi taarruz savaş gemisi de eylemden yaklaşık 1 saat sonra Marmaris'ten ayrıldı. (DHA)

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