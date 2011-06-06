-MARMARİS'TE YANGIN MARMARİS (A.A) - 06.06.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerinin çatı bölümünde çıkan yangın, 4 iş yerine daha sıçradı. Alınan bilgiye göre, Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatı bölümünde bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması üzerine bitişikteki 4 iş yerine daha sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Bu arada bölgeye çevre beldelerden çok sayıda itfaiye aracı da sevk edildi. Yangında iş yerlerinde bulunan ve yaralanan 2 kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede bir akaryakıt istasyonunun olması dikkati çekti. İş yerlerinin bulunduğu caddenin trafiğe kapatıldığı, çok sayıda vatandaş ve turistin de yangını izlediği gözlendi.