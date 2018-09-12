Marmaris'te uyuşturucuya 1 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Barlar Sokağı\'nda uyuşturucu madde satmaya çalıştığı öne sürülen T.B. (32) yakalandı. Şüphelinin çantasında, 5 ayrı parça halinde toplam 10 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Marmaris Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün (salı) gece, Barlar Sokağı\'nda denetim yaptı. 5 ay önce \'uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan hakkında işlem yaptıkları T.B.\'nin, turistlerle görüştüğünü fark eden ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Ara sokakta bir turistle konuştuğu sırada T.B.\'ye üst araması yapıldı. T.B.\'nin aranan çantasında 5 ayrı parça halinde toplam 10 gram ağırlığında skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyete götürülen T.B.\'nin sorgusu sürüyor.

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