Marmaris'te suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te elektrikli bisiklet çaldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalanan 19 yaşındaki Kadir Arslan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 gün içinde park halindeki 4 elektrikli bisikletin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüpheli Kadir Arslan\'ı takibe aldı. Arslan, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Kemeraltı Mahallesi\'nde gündüz saatlerinde park halindeki bir elektrikli bisiklete tornavida ile düz kontak yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Kadir Arslan\'ın, hırsızlık suçlarındandan 5 ayrı suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Çalınan 4 elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kadir Arslan tutuklandı.

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