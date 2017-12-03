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Marmaris'te kuru yük gemisi kontrollü karaya oturtuldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'in Söğüt mahallesi açıklarında arıza yapan 41 metre uzunluğundaki 'Can-D' ismindeki kuru yük gemisi, yetkililerin eşliğinde kontrollü olarak karaya oturtuldu

03 Aralık 2017 13:49

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'in Söğüt mahallesi açıklarında arıza yapan 41 metre uzunluğundaki \'Can-D\' ismindeki kuru yük gemisi, yetkililerin eşliğinde kontrollü olarak karaya oturtuldu.
Marmaris\'e 71 kilometre uzaklıktaki Söğüt mahallesi açıklarında bugün öğleden sonra \'Can-D\' adlı kuru yük gemisi arızalanarak su almaya başladı. Gemiden yapılan \'İmdat\' çağrısı ile Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na bağlı hücum botlar ve Liman Başkanlığı ekipleri harekete geçti. 41 metrelik kutu yük gemisi çevreye zarar vermemesi ve batmaması için kontrollü olarak Söğüt mahallesindeki bir tersanenin önünde kontrollü olarak karaya oturtuldu. Ekipler gözetiminde gemi içindeki su boşaltıldı. İnceleme yapan Marmaris Liman İşletme Müdürlüğü ekipleri, çevreye zarar vermediği tespit edilen kuru yük gemisinin arızası giderildikten sonra yoluna devam edeceğini bildirdi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, \"Geminin arızalandığı bilgisi ulaştı. Yetkili kurumlar, çevreye zarar vermemesi ve batmaması için ön tedbir amaçlı gemiyi karaya oturttu. Arıza ile ilgili inceleme yapılıyor\" dedi.

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