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Yaşam

Marmaris'te kaçak operasyonu

28 Nisan 2009 12:14

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, 31 kaçağı yaşa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik ekiplerince Marmaris açıklarında ortaklaşa düzenlenen operasyonda, bir teknede yakalanan 21 Afganistan, 9 Burma ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçağın sınır dışı edilmesi işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Kaçakların ifadesi doğrultusunda düzenlenen operasyonda, para karşılığında kaçakların geçişine aracılık ettiği iddiasıyla gözaltın alınan 13 zanlı ise emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "örgütlü olarak insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla" adliyeye sevk edildi.

Bu arada, kaçakların yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartılması esnasında kullanıldığı öne sürülen 6 metre uzunluğunda bir sürat teknesi, 2 otomobil ve 2 minibüse, operasyon kapsamında el konulduğu bildirildi.

Operasyon esnasında çekilen görüntüler de basına dağıtıldı.

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