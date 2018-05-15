Marmaris'te Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Amerika Birleşik Devletleri\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından sokaklara dökülen ve İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Marmaris ilçe merkezindeki Eski Camii\'nde bugün öğlen İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinliler için Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Kalabalık camiye sığmadı, cami bahçesi ve sokağa taştı. Müftü Yorulmaz, kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın mesajını okudu. Erbaş\'ın mesajında, şunları söyledi:

\"Uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs\'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır. Mübarek Ramazan-ı Şerif\'in arifesinde Gazze\'de elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insan bütün dünyanın gözü önünde hunharca katledilmişlerdir. Elbette hiçbir zorbalık, Filistin\'in, Gazze\'nin ve Mescid-i Aksa\'nın özgür geleceğine engel olamayacaktır. Allah\'ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri hiçbir zalim güç kirletemeyecektir. Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir. Allah\'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, Yüce Rabbim\'den inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum.\"

Gıyabi cenaze namazı sonrası ilçe müftüsü, Filistin\'de katlledilenler ve tüm şehitler için dua etti. Gıyabi cenaze namazı sonrası kalabalık, sessizce dağıldı.

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