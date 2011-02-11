-MARMARİS'TE ''CONİ'' BEREKETİ MARMARİS (A.A) - 11.02.2011 - Marmaris'e gelen dünyanın en büyük savaş gemilerinden ABD donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisi, ilçe esnafının yüzünü güldürdü. Amerikalı askerlerin şu ana kadar yaklaşık 3 milyon dolar para harcadıklarını belirtildi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı İlhan Açıkgöz, ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisinin Marmaris'i ziyaretinin kış turizmini hareketlendirdiğini belirterek, ''Marmaris'in bu tür ziyaretlere ihtiyacı var. İlçe esnafından olumlu tepkiler aldık. Esnaf geminin ziyaretinden memnun'' dedi. Açıkgöz, Amerikan askerlerinin kişi başına ortalama 300 ile 500 dolar arasında harcama yaptığını öğrendiğini anlatarak, ''Askerlerin harcamaları ve geminin ihtiyaçları için bugüne kadar yaklaşık 3 milyon dolar harcama yapıldığını düşünüyoruz. Bu rakam, gemi Marmaris'ten ayrılıncaya kadar 5 milyon doları bulacaktır. Ayrıca, 200'e yakın ABD'li askerin ailesi Marmaris'e gelerek ilçedeki otellere yerleşti'' diye konuştu. Marmaris'in Barlar sokağında bulunan ve turizm sezonun bitmesinin ardından kapanan 12 eğlence merkezinin ABD savaş gemisinin Marmaris'i ziyareti nedeniyle 1 hafta süreyle Amerikalı askerlerin eğlenmeleri için açıldığı öğrenildi. Barlar sokağı esnafı, sokağın girişine, ''Welcome U.S.S Enterprise'' pankartı astı. İş yerlerinin girişlerine ise Türk ve ABD bayraklarının asıldığı gözlendi. -''BÜTÜN ESNAFA KATKISI OLUYOR''- Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, kış döneminde gelen Amerikan askerlerinin ilçe esnafına önemli oranda katkı sağladığını söyledi. Ayyıldız, ''Gemide 4 bin 500 kadar asker var. Bu Marmaris gibi bir ilçe için kış mevsiminde çok önemli sayı. Askerlerin direk ya da dolaylı olarak bütün esnaflarımıza katkısı oluyor'' dedi. İlçeyi daha öncede çok sayıda ABD gemisinin ziyaret ettiğini hatırlatan Ayyıldız, bu gemilerle gelen askerlerin Marmaris'ten mutlu bir şekilde ayrılmasının USS Enterprise için referans olduğunu söyledi. Amerikan gemilerinin Marmaris'i güvenli bir turizm kenti olmasından dolayı da tercih ettiğine dikkati çeken Ayyıldız, şuana kadar her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Barlar sokağındaki işletmecilerden Mehmet Akman, sezonun kapanmasının ardından sadece 2 bar ve diskonun turistlere hizmet verdiğine işaret ederek, ''ABD savaş gemisinin gelişi ile 12 eğlence mekanı ABD'li askerleri için açıldı. Esnaf, yaz sezonunda 1 ayda kazandığı parayı 2-3 günde kazandı. ABD'li askerler disko, bar, lokanta ve alışverişlerde ortalama 300 dolar harcıyorlar. Esnaf, geminin Marmaris'i ziyaretinden çok memnun'' dedi. -DÖNER BÜFELERİ VE BANKA ATM'LERİ ÖNÜNDE KUYRUK- Amerikalı askerlerin bir bölümü Marmaris kapalı çarşısında, ''deri, altın, çini ve hediyelik eşya'' alışverişi yaptı. ABD'li askerlerin ilçede özellikle döner-ekmek satan büfelerin önünde yoğunluğa neden olduğu ve ilçedeki dönercilerin günde yaklaşık bin porsiyon döner satıkları öğrenildi. ABD'li kadın askerlerin ise çok sayıda İngilizce yazılmış Türk yemek kitabı satın aldığı bildirildi. Bazı vatandaşlar ise, bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluşturan askerlerin makinelerdeki paraları için para çekemediklerini söyledi. Bu arada, ABD askerlerinin bir bölümü ise vücutlarına dövme yaptırdı.