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Çevre

Marmaris’te çevreci zaferi

Marmaris’te ormandan geçmesi planlanan enerji nakil hattı projesi, ağaçların kesilmesine tepki gösteren çevrecilerin eylemi sonucu iptal edildi

05 Mart 2009 02:00

Marmaris’te geçen Aralık 2008 de, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından enerji nakil hattı arazi tespit çalışmaları sırasında 95 çam ağacını izinsiz kesmesi üzerine eylem yapan köylüler ile çevreciler kazanan taraf oldu, proje iptal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında ilk yapılan enerji nakil hattının yanmış ormanlık alanlardan geçirilmesi’protokolü yeniden devreye sokuldu. Projenin iptali Çetibeli köylüleri ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.

Marmaris Çevre Gönüllüleri Grup Başkanı Filiz Ersan her ne şekilde olursa olsun çevreye zarar verecek kişi veya kişiler ile kuruluşların karşısında olacaklarını belirterek, “Boş alan varken ve ağaç kesilmeden hatlar çekilebilecekken böyle bir düşünce içinde olmak çok yanlış. Buna izin veremezdik” dedi.

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