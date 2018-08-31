Marmaris'te araçlardan atılanlar çöplerde bebek bezi ilk üçte

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediye Basın ve Halkla İlişkiler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nün karayolları ile ormanlık yollarda yaptığı istatistik çalışma sonucunda kirliliğe en fazla seyir halindeki araçlardan atılan çöplerin neden olduğu belirlendi. En çok atılan çöpler arasında cam ve pet şişeler ilk sırada yer alırken, onu sigara kutusu ve izmaritleri ile kullanılmış bebek bezleri takip etti.

Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, şehir merkezi ve kırsal mahallerde yaptığı istatistik çalışma ile en fazla çöpün seyir halindeki araçlardan atıldığı ve bebek bezinin ilk üçte yer aldığı belirlendi. Ekipler, dedektif gibi ilçenin Marmaris- Muğla, Marmaris- Datça, Marmaris- Turunç Karayolları\'nda ellerinde video kamera ile araçları takibe aldı. Bir hafta süren takip sonucunda araçlardan cam ve pet şişe, boş sigara kutuları, izmarit ve bebek bezi gibi pek çok atık atıldığını belirledi. Temizlik ekipleri, karayolları ve orman yollarından 3,5 ton çöp topladı. Toplanan 3 traktör römorku dolusu çöp, Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi\'ne götürdü. Toplanan çöplerin yüzde 80\'ini pet ve cam şişe, sigara kutusu ile izmaritleri ile çocuk bezleri olduğu belirlendi. Araçtan bebek bezi attığı tespit edilen 1 kişiye 488 lira para cezası kesildi.

\'HER YERE ÇÖP ATMAYIN LEVHALARI KOYMAK ZORUNDA KALACAĞIZ\'

Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, \"Ekibimizle yaptığımız, kameralı istatistik çalışması sonucu araçlardan karayollarına çöplerin çok atıldığını tespit ettik. Bu tespitlerimizde ilk iki sırada orman yangınlarına neden olan cam ve pet şişe ile sigara izmaritleri aldı. En çok şaşırdığımız ise atılan çocuk bezleri oldu. Duyarsız vatandaşlar araçlarında bebeklerinin altını değiştirdikten sonra kullanmış bezleri çöp konteynerleri yerine gelişi güzel karayollarının kenarına veya ormanlık alanlara atıyorlar. Çevre bilinci eksik olan insanlar maalesef ciddi kirlilik yaratmakta. Böyle giderse, belediye olarak artık her yere çöplerinizi kutulara atın levhaları koymak zorunda kalacağız. Şehrin bir bölümüne bunu yapmamıza rağmen halen çöplerini çevreye atanlar çoğunlukta\" dedi.



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