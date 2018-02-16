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Marmaris'te 4 bin öğrenci ve öğretmen Mehmetçiğe destek için yürüdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yaklaşık 4 bin öğrenci ve öğretmen, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek ve şehitlere saygı için yağmur altında yaklaşık 6 kilometre yürüdü

16 Şubat 2018 22:26

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te yaklaşık 4 bin öğrenci ve öğretmen, Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek ve şehitlere saygı için yağmur altında yaklaşık 6 kilometre yürüdü.
Marmaris\'te bir grup lise öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla, yürüyüş düzenlemek istediklerini Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne iletti. Talebin olumlu bulunmasıyla bugün saat 16.00\'da yürüyüş düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygan, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, öğretmen ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi, yağmurlu havaya rağmen Ketenci Kavşağı\'nda toplandı. Öğrenciler ve öğretmenler, ellerinde Türk bayraklarıyla \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" ve \"Mehmetçiğimize canımız feda\" sloganı attı. İlçe protokolünün önde sıra almasının ardından, Mustafa Yıldızdoğan\'ın \'Ölürüm Türkiye\'m\' ve Esat Kabaklı\'nın \'Bil Oğlum\' şarkılarıyla grup yürüyüşe geçti. 30 metrelik Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı. Bir öğretmen öğrencilere, \"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" cümlesini söyleyerek tekrarlattı. Ardından Afrin\'de şehit olan askerlerin adları tek tek okunarak öğrenciler tarafından tekrar edildi.
Ketenci Kavşağı\'nda başlayıp 6 kilometre boyunca süren ve Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüş sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Burada konuşma yapan Kaymakam Celalettin Yüksel, şunları söyledi:
\"Siz öğrencilerden gelen talep üzerine Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek, şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdik. Sizlerle bugün çok gurur duydum. Dediniz ki yağmur da yağsa çamurda olsa şehitlerimizi anacağız. Sizlerin bu isteğini kırmadık ve destek vererek yürüyüşe katıldık. Sizler, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Afrin\'de huzur operasyonumuzu yapan atalarımız kardeşlerimiz gibi yağmurdan kaçmadınız. Atalarımız o günlerde yağmur, çamur, kış demedi. Bugün yapmış olduğunuz bu yürüyüş, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun aynısıdır. Birlik ve beraberlik içinde atalarımızı, şehitlerimizi andık. Afrin\'de görev yapan Mehmetçiklerimize moral oldunuz. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti\'nin geleceği olan siz gençlerimiz bir kere daha gururumuz oldunuz. Hepinizin gözlerinden öper ayrı ayrı teşekkür ederim.\"
Konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

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