Marmaris'te 10 kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga güvenlik kamerasında 

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde 10 kişinin bir kişiyi darp ettiği ve bir tabancanın ateşlendiği kavga, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ölen ve yaralanın olmadığı kavgayla ilgili olarak polis, şüphelilerin yakalanması için araştırma başlattı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu\'nda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmayı gören sekiz kişi daha arkadaşlarının yanına geldi. Çevresini saran kişiler tarafından elleri ve ayakları tutulan kişi, grubun tekme ve yumruk darbeleriyle darp edildi. Saldırganların elinden bir anlığına kurtulan kişi, belinden çıkardığı tabancayı 1 el rastgele ateşledi. Kavganın sona ermesinin ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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