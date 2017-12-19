Marmarisli öğretmenler şiddeti protesto etti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Ayhan Kökmen\'in öğrencileri tarafından makamında pompalı tüfekle öldürülmesi, Marmaris\'teki dört ayrı eğitim sendikası üyeleri tarafından protesto edildi. Basın açıklamasına farklı sendikalardan yaklaşık 100 öğretmen destek verdi.

Marmaris ilçesinde Eğitim Bir Sen, Eğitim-Sen, Eğitim İş ve Türk Eğitim-Sen sendikasına mensup yaklaşık 100 öğretmen, bugün Kordon Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Ellerinde \'Eğitimciye şiddet dur de\' ve \'Eğitimde şiddete son\' yazılı dövizler taşıyan öğretmenler, \'Öğretmene kalkan eller kırılsın\', \'Öğretmene şiddete son\' sloganları attı. 4 eğitim sendikasının temsilcisi basın açıklamasında kendilerine ait bölümleri sırayla okudu. Eğitim Bir-Sen Marmaris Temsilcisi Turgay Kaçar, Eğitim-İş Temsilcisi Yılmaz Güney, Eğitim-Sen Temsilcisi Yusuf Metin Altuntaş ve Türk Eğitim-Sen Temsilcisi Ali İhsan Damkacı\'nın yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddet büyük artış gösterdi. Bilim yuvalarında öğretmenler ve eğitim çalışanları ya öğrenci ya da veli tarafından sözlü, fiziksel saldırıya uğramaktadır. Öğretmenler artık gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alıyor. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına, sıhhatine ve hatta canına kast eden şiddet vakaları, artık eğitim hayatımızda en hayati problemlerden birisi haline gelmiştir. Bugüne kadar okullarda yeterli güvenlik önlemleri almadığı gibi öğretmenlere uygulanan şiddete seyirci kalan Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren uygulama ve açıklamalar yapmakta istikrarlı davranıyor. Öğretmeni toplum nezdinde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Tüm sendikalar tek vücut olarak saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize Allah\'tan rahmet, saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim geleceğimizdir.\"

Öğretmenler, daha sonra slogan atıp alkışlar eşliğinde dağılarak okullarına döndü.

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