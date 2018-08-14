Marmaris'in değerlerini anlatan heykeller caddelerde

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'in turistik İçmeler Mahallesi\'nin yöresel değerleri olarak bilinen melat süngeri, orfoz ve balıkçıl heykelleri, altyapıları tamamlanarak yenilenen caddelere yerleştirildi.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi\'nin alt ve üstyapılarını tamamlayıp, cadde ile sokakları yeniledi. 1970\'ten 1990\'lı yıllara kadar geçim kaynağı süngercilik ve balıkçılık olan mahallenin yerel değerlerini yeni nesillere tanıtmak için cadde ile sokaklara melat süngeri, orfoz ve balıkçıl heykelleri dikildi. Marmarisli heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından ücret alınmadan 6 ayda yapılan taş heykeller törenle yerine yerleştirilerek açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, Belediye Fen İşleri Müdürü Özgür Han, İçmeler Mahalle Muhtarı İbrahim İşler, heykeltıraş Halil İbrahim Sever ve süngerci Mevlüt Kurt ile Salih Şahin katıldı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Han, \"Mahallenin alt ve üstyapısını yenilediğimiz sırada vatandaşlarımızın görüş ve isteklerini dinledik. İçmeler Mahallesi\'nin yarım asırdır devam ettiği geçim kaynağı olan süngercilik ve balıkçılık ile ilgili figürler istediler. Bizler de yeni nesillere bu bilinci aşılamak ve kent kültürünü korumak için heykelleri yaptırdık\" dedi.

Melat süngeri avcısı Mevlüt Kurt (73), \"Heykellerle anılarımız canlandı. Yeni nesiller bunları bilmez ve bu heykeller ile artık tanıyacaklar. Çok mutlu oldum\" dedi.

Yabancı turistler ile tatilciler de hatıra fotoğrafı çektirip, heykellerin önündeki Türkçe ve İngilizce yazıları okuyarak bilgi aldı.



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