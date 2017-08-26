Marmaris zabıtasından gece dilendirilen çocuk operasyonu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, gece geç saatlerde dilendirilen ve eğlence mekanlarının önünde süs eşyası sattırmaya zorlanan küçük yaştaki çocuklar zabıta ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kent merkezinin en işlek Yat Limanı ve Kordon Caddesi ile eğlencenin nabzının attığı Barlar Sokağı\'nda ilçe belediye zabıta ekipleri, gece saatlerinde dilendirilen ve çalıştırılan küçük çocukların yakalanması için çalışma başlattı. Resmi üniformalı görevlileri görünce kaçan çocukları yakalamak için sivil dolaşan zabıta ekipleri, saat 21.00\'dan saat 04.00\'e kadar kent merkezinin en işlek caddelerinde görev yaptı. Yaşları 8 ile 11 arasında değişen 9 çocuk yakalanarak, polise teslim edildi. Çocukların aileleri telefonla aranarak çağrıldı. Gelen ailelere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 32\'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı, ceza ve uyarılara rağmen aileler istismar etmeye devam ettiği takdirde çocuklar alınarak bakımevlerine gönderileceği öğrenildi.

Marmaris Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, \"Turizm sezonunda dilencilik yapan, küçük yaşta sokakta çalıştırılan çocuklar ile ilgili denetimlerimiz sürekli yapılmakta. Kurban Bayramı kapsamında şehir merkezinde özellikle gece geç saatlerde küçük yaşta çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılması arttı. Bayram tedbirleri olarak bizlerde tedbiri kıyafetle sokakta çocukları toplayarak polise teslim ettik. Dilendirilen, gece sokaklarda çalıştırılan çocukların önüne geçmek için mücadelemiz devam edecektir\" dedi.

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