Marmaris'te hem tatil yapıp hem de üç evi soyan şüpheliler tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel araçlarıyla geldikleri otelde hem tatil yapıp hem de üç evi soyan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'den pazartesi günü 38 ABG 399 plakalı araçlarıyla Marmaris'e gelen B.M. (20) ve M.B. (22), dört yıldızlı bir otele yerleşti. İki arkadaş otele yerleştikleri gün çevredeki lüks evleri takibe aldı. İki şüpheli, tespit ettikleri 3 lüks eve birer gün arayla gece girerek hırsızlık gerçekleştirdi. Bugün, sabaha karşı bir eve daha girmeye çalışan iki şüpheli, mahalle sakininin görmesiyle kaçarak uzaklaştı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri şikayetler üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği mahalle ve çevresinde 13 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Bir güvenlik kamerasında iki kişinin 38 ABG 399 plakalı otomobile binerek uzaklaştığı tespit edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için yaptığı araştırmada aracın 4 yıldızlı bir otelin girişinde park halinde olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise çalınan altın kolye, alyans ve bilezikler ile 5 bin 285 TL para ele geçirildi.

İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin yapılan sicil taramasında B.M.'nin 9 ev hırsızlığı ve 2 iş yeri yağma, M.B.'nin ise 12 ev ile iş yeri hırsızlığından sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Üç evden alınan parmak izinin de iki şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen altın zincir, altın kolye, altın bilezik, altın alyans ve bir pırlanta ile toplam 5 bin 285 TL de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA)