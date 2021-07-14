Marmaris'te HDP binasına saldırı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan A.T.D. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Saldırıyı gerçekleştiren A.T.D. (28) isimli şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın HDP ilçe binasına ticari taksiyle geldiği, 2018 yılında de aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve “mala zarar verme” suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul'a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesinde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

TIKLAYIN - Saldırıda bulunulan Marmaris'teki HDP ilçe binasından kareler

HDP Muğla İl Eş Başkanı Nihat Gençosman: Güzel Türkçemizde 'İt ürür kervan yürür' derler

Saldırıyla ilgili GazeteDuvar'a konuşan HDP Muğla İl Eş Başkanı Nihat Gençosman, saldırılar karşısında dayanışma çağrısında bulundu. Gençosman "Güzel Türkçemizde 'İt ürür kervan yürür' derler. Söyleyeceğimiz tek şey budur. Duymayı arzuladığımız şey saldırıyı duyan herkesin görüşünü, tepkisini ifade etmesi. Bu saldırılara engel olacak dirsek temasının güçlendirilmesi gerekiyor. Muğla'daki sol partilerden arkadaşlarımız arıyorlar. Bütün saldırılarda olduğu gibi acılar bizi bir araya getiriyor. Gönlümüzden geçen demokrasi güçleri olarak dayanışmayı güçlendirmektir" dedi.

HDP Marmaris İlçe Eş Başkanı Güven Gökmen: Arkasındaki güçler ortaya çıkarılmalı

HDP Marmaris İlçe Eş Başkanı Güven Gökmen ise saldırıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sabah 06.00 civarında bir kişi pompalı tüfekle ilçe binası önüne gelerek mermi yağdırmaya başlıyor. Camları kırıyor. İçeri girip eşyaları dağıtıyor. Bu arada 3-4 şarjör boşaltmış. Sonrasında şahıs kaçmıyor ve polis anında gözaltına alıyor. Sabıkalı biri olduğu söyleniyor. Biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Biz bu saldırının arkasındaki güçleri tanıyoruz. Kesinlikle arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Marmaris sakin bir yer, İzmir gibi büyükşehirler gibi değil. Bu yüzden Marmaris de bunun olması çok manidar. Bu saldırı, tüm demokrasi güçlerine yönelik bir saldırıdır. Zaman bir arada durma zamanıdır."

HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz: En haysiyetli direnişi sergilemeye devam edeceğiz

HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz de, HDP olarak saldırılara karşı direnmeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Memleket tımarhaneye dönmüş durumda. Ruh sağlığı bozuk olanların hepsi HDP'ye saldırıyı meşru görüyor. Daha doğrusu bu ülkenin yöneticileri bu işi bu çerçevede izah etmeye çalışıyor. 'Psikolojisi bozuk olanlar HDP binalarına saldırıyor' gibi. Devlet Bahçeli'nin İzmir olayını takiben yapmış olduğu açıklama, tabiri caizse bu tarz saldırılara davetiye çıkarıyor. Bu tarz saldırıları teşvik etmeye dönüktü. Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tutumu bellidir. 'Bundan sonraki saldırıları da kınayacağız' dedi. Adeta yeni olabilecek olayların mesajını verdiler. Böylesi bir atmosferde yaşıyoruz. Bütün binalarımız bu konuda hedef olmuş durumdadır. Saldırılar bizleri ve halkımızı bastırmaya dönük girişimlerse, bundan medet umuyorlarsa, HDP son ferdine kadar en kararlı, cesur, haysiyetli direnişi sergilemeye devam edecektir.”