Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul'da yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve FETÖ bağlantıları tespit edilen Ensar A. da Muğla'ya getirildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Adnan Temel D. tutuklandı, diğer 5 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.