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Marmaris'te HDP binasına ateş açılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

17 Temmuz 2021 22:06

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MArmarisHDP binasısaldırı
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