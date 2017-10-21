Marmaris Rallisi'nde ilk gün sona erdi

MUSTAFA AKIN / MARMARİS,(DHA)

Marmaris Rallsi\'nde ilk günü Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi lider tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Ralisi\'nde ilk gün sona erdi. 2018 Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) provası olma özelliği taşıyan organizasyon için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkilileri de incelemelerde bulundu.

13 etaptan oluşan ve toprak zeminde iki gün toplamında 610 km katedecek olan ekipler ilk gün zorlu etaplarda kıyasıya mücadele verdi. 41 otomobil ve 82 sporcunun katılımı ile başlayan organizasyonda Ayhan Tokyay, Mustafa Koç ve Ali Sipahi etapları geçildi. Yarışların ilk gününü Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi lider tamamlarken ikinci Toksport WRT\'den Orhan Avcıoğlu-Burcin Korkmaz, üçüncü ise NEO Motorsport\'tan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez oldu.

Organizasyon yarın, Asparan, Hisarönü, Bördübet ve Yeşilbelde mevkilerinde yer alan Renç Koçibey, Lemi Tanca, Yusuf Aramacı ve redbull.com etapları geçilerek 16.30\'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Araçların startı

-Parkurlardan geçilmesi

-Seyircilerden detaylar

