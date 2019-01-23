Marmaris mi? Çeşme mi? İkilemine girmeyin nerede kalacağınıza karar verin

Yaz mevsiminin en büyük sorusu tatile nereye gitsem olmuştur. Genç, yaşlı herkesin ortak düşüncesi sahildir. Fakat Türkiye sınırlı tatil şehirlerine, ilçelerine hatta beldelerine sahip olmadığı için geniş bir seçenekte onlarca isim akla gelmektedir. Ama bir kaçı var ki yeri doldurulamaz alternatiflerdir. Bunlar tabi ki Marmaris ve Çeşme gibi popüler kültürün merkezleridir. Marmaris otelleri ile Çeşme Beachleri ile ünlü olsa da karar vermesi oldukça güç bir seçenektir.

Geç keşfedilmiş Bir Cennet Marmaris

Ulaşım sorunu nedeniyle uzun yıllar saklı bir koy olarak kalan son 10 yıl içerisinde Marmaris oldukça popüler olmuştur. Tatil merkezlerinin yaşadığı dönüşümü yakalayıp, koyları ile ön planda olan ve koyları ile her zaman diğer tatil beldelerinden bir adım önde olan bölge, kültürü korumayı başarmıştır. Marmaris'e İstanbul, Ankara, İzmir hatta Bodrum gibi yerlerden gelip yerleşenler de var. Eğitimli, kültürlü ve varlıklı bu kesim Marmaris ve beldelerindeki dokunun bozulmadan turizmle birlikte yoğrulup geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Özellikle Türk Turist istilası ile yoğun ilgiye maruz kalan bir çok bölge gibi tüketim merkezi haline gelse de kendi doğa ve kültürünü korumayı başaran Marmaris otelleri ile son 3 yılda önemli bir atak gerçekleştirmiştir. Marmaris otellerine Nerede kalacağına bakabilir, gizli kalmış cennet olan bu ilçede bütçenize göre en ideal otelde kalabilir kafanızda yer eden karmaşık düşüncelerden direkt olarak kurtulabilirsiniz.

Deniz ve eğlence amaçlı tatile çıkan özellikle genç ve zenginlerin tercihi olan Çeşme yaz aylarında nüfus patlaması gerçekleştirmektedir. Deneyimli gezginlerinse 4 mevsim ziyaret ettikleri Çeşme, İzmir’in en gelişmiş turizm bölgesi olarak anılıyor. Çeşme turizm bölgesi olarak aklımızda yer ediyor ve yaz aylarında büyük bir kültür ticaretine de ev sahipliği gerçekleştirmektedir. Çeşme Otelleri önemli bir gerçek olsa da Çeşmede beach ve eğlence sektörü oldukça gelişmiştir. Tarihi dokulara önem vererek sıcak, deniz ve kültür denklemi isteyenler için Marmaris Otelleri, Eğlence, deniz, kum, güneş denkleminde tatil yapmak isteyenlere Çeşme Otelleri mantıklı bir karar olacaktır. Bu kararınızda en doğru seçimi gerçekleştirmek için Neredekal.com’u kullanabilir en doğru seçimi en avantajlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.