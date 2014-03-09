Marmaris Körfezi için protokol imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Marmaris Çevrecileri Derneği(MÇD), kirlilik nedeniyle ekolojik dengesi bozulmaya başladığı belirlenen Marmaris Körfezi'ni kurtarmak için harekete geçti. MÇD Başkanı Ahmet Kutengin: "Çözüm bulmak ve olumsuzlukların yok edilmesi çalışmalarını yapmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzaladık. Körfeze hayat veren Poseidon çayırlarının yok olmasını önlemek, deniz kirliliğini bertaraf ederek körfezde kaybolan oksijeni tekrar sağlamak ve erozyonla azmaklardan gelen atıkları önlemek için mücadele edeceğiz". Kutengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile 1,5 yıl süreyle gerçekleştirdikleri körfez araştırması sonunda üniversite tarafından bir rapor hazırlandığını söyledi.

Körfez Biyolojik Sonuç Raporu'nu geçen yıl ilgili tüm kurumlara gönderdiklerini ifade eden Kutengin, "Hiçbir öneri, sorgulama ve cevap alamamamızı rağmen bu çalışmanın ikinci etabı olan çözüm bulmak ve olumsuzlukların yok edilmesi çalışmalarını yapmak üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzaladık. Körfeze hayat veren Poseidon çayırlarının yok olmasını önlemek, deniz kirliliğini bertaraf ederek körfezde kaybolan oksijeni tekrar sağlamak ve erozyonla azmaklardan gelen atıkları önlemek için mücadele edeceğiz" dedi.

Üniversitenin körfezde gerçekleştirdiği ilk etap çalışması sonucunda ortaya çıkan bilimsel veriler hakkında bilgi veren Kutengin, Marmaris Körfezi'nde ekolojik dengenin giderek bozulduğunu, deniz yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edildiğini, taşkın kontrol sistemlerinde yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını ve katı atıkların denizlerden uzaklaştırılamadığını anlattı.

Çalışmalar sırasında körfezde yer yer mazot ve atık yağ tabakalarına rastlandığına işaret eden Kutengin, şöyle konuştu: "Petrol atıkları burada yaşayan canlıların oksijen ihtiyacını sınırlamakta, özellikle körfezde oksijen üreten endemik deniz çayırlarını olumsuz etkilemekte. Deniz ekosisteminde sayısız faydaları olan bu çayırların bölgedeki varlığı çok önemlidir. Körfezin bugünkü durumuna bakıldığında, bu oksijen depolarının yok olmaya yüz tuttuğu görülüyor. Deniz çayırlarının tüm körfezin sadece yüzde 10-12'lik kısmında var olduklarını söyleyebiliriz. Yaz ve sonbahar aylarında suların kirlilik göstergelerinde amonyum, fosfat, nitrat, nitrit ve koliform bakteri düzeyleri olması gerekenden daha fazla, oksijen oranları da tam tersine gerekenden çok daha düşük seviyede ölçüldü. Bu durum körfezin iyiye gitmediğinin bir işareti olarak kabul ediliyor."

Denizanası popülasyonu artıyor

Yapılan araştırma çalışmalarından Marmaris Körfezi'nde kirliğin artması ve oksijen oranının azalmasıyla denizanası popülasyonunun arttığının anlaşıldığına dikkat çeken Kutengin, körfez ve yakın deniz alanlarında denizanalarına yoğun şekilde rastlanmaya başladığını bildirdi. Bazılarına mart ayında bile rastlanan denizanaları arasında yeni türler de bulunduğunu ve diğer canlıların bölgeyi terk etmesi ya da ölmesine karşın denizanalarının yaşamlarını sürdürebildiğini vurgulayan Kutengin, şöyle devam etti:

"Dünyada her yıl 130 milyon insan denizanalarından olumsuz yönde etkileniyor. Bu istenmeyen canlılar sularımıza gelip yerleşirlerse yapılacak ilk iş bu zararlı deniz organizmaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve onların zararlı etkilerinden korunma yollarını öğrenmek olmalı. Denizanalarının bulunduğu dar alanlar iki adet tekne yedeğinde çekilen uzatma ağları ile bu organizmalardan geçici bir süre temizlenebilir."

Bakteri değeri yüksek

Kutengin, körfezdeki baz alınan 18 istasyonun bazılarında koliform bakteri (evsel atık kaynaklı hastalık yapan bakteriler) miktarının kabul edilebilir düzeyin çok üstünde çıktığına değindi. Araştırma ekibinde görev alan bilim insanlarının bu konu hakkında bir an evvel önlem alınması gerektiğini açıkladığını hatırlatan Kutengin, hazırlanan raporda "Çalışma yapılan, sınır değerin üzerinde bulunan alanların insan sağlığı açısından kullanımı uygun değildir. Yaz aylarında ölçülen bakteriyel kirliliğin turizm faaliyetlerinin daha da artması ile önümüzdeki senelerde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olacağı öngörülmektedir. Marmaris Körfezi'nde noktasal kirlilik kaynakları belirlenerek kontrol noktaları oluşturulmalı ve analizlerle izleme çalışmalarının yapılması, bölgedeki evsel atıkların arıtma sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir" ifadelerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Kutengin, üniversite imzaladıkları protokol çerçevesinde yapacakları iki etap çalışmasında bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi."