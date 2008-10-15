Marmaris Haliç olmasın!

Muğla'da çevreci eylemi

Marmaris'in yarısı yok olacak

Marmaris Limanı’nın denize doğru 300 metre büyütülmesi ihtimali, Marmarisli çevrecileri ayağa kaldırdı. Marmaris Çevre Gönüllüleri, kasım ayında Kültür Bakanlığı’nın onayına sunulacak plana karşı seferberlik başlattı.Plan gerçekleşirse denize doğru 300 metre uzunluğunda, 6 bin 500 metrekare genişliğinde bir kütle oluşacağını savunan Marmaris Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan endişeli:“Marmaris, gölet görünümünde, kapalı bir deniz ve kendini temizleyemeyen bir körfeze sahip. Liman büyürse buraya gelecek gemi sayısı artacak, aynı anda körfeze girecek beş - altı gemi görüntü ve gürültü kirliliğine yol açacak. Limanın hemen yanıbaşında bulunan yat limanında oturanlar artık körfez manzarası değil, dev metal araçları görecekler. Liman kirlenecek, sualtı florası bozulacak, ekolojik denge korunamayacak, cennet belde, (İstanbul’daki) Haliç’e dönecektir. En büyük gelir kaynağı yat turizmi, mavi yolculuk bitecektir. Yetkililerden, Marmaris’in Haliç’e dönmesine izin vermemelerini istiyoruz.”Marmaris Limanı, 2001 yılında özelleştirilmişti. Limanı işleten Marmaris Liman İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Tugay’a göre çevrecilerin endişeleri yersiz:“Beş yıldır izin almaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında çok sayıda bilim adamı, uzman incelemelerde bulundu. Tüm izinler alınmış durumda. Son kararın kasımda verilmesini bekliyoruz. Şu an limanımızın iki iskelesi var biri 295, diğeri 150 metre Yani iki büyük gemiyi dahi aynı anda ağırlayamıyoruz. Liman büyürse buraya en fazla üç büyük gemi demirleyebilecek. Çevrecilerin duyarlılığını anlıyorum ancak endişe etmesinler. Yıllar süren, çok titiz çalışmalardan sonra bu izin bize verildi. Merak etmesinler, biz Marmaris’e zarar verecek hiçbir şey yapmayız.” Tugay ayrıca küresel ekonomik kriz nedeniyle projeden vazgeçebileceklerini de belirtti.