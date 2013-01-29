Marmaris'te boş arazi kalmadı, zorunlu kentsel dönüşüm başladı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te yeni bina yapılacak boş arsa bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle eski binalar yıkılarak yenileri yapılıyor.

Ege'nin güney ucunda bulunan ve 1980'li yıllardan sonra turizm faaliyetinin hızla artış gösterdiği Marmaris'te, aynı oranda yapılaşma da oluştu. Bir tarafı denize, arkası ise dağlara dayanmış olması nedeniyle genişleme imkanı bulunamayan ilçede son yıllarda yeni binaların yapılabileceği arsa sayısı oldukça azaldı.

Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Yusuf Kenan Akkuş, yaptığı açıklamada, arsa sıkıntısı nedeniyle ilçede ev ve kira fiyatlarının arttığını söyledi.

Özel çevre koruma, arkeolojik ve doğal sit ile korunan köylerin bugüne kadar imara açılmamış olması nedeniyle Marmaris'in köylere doğru genişleyemediğini dile getiren Akkuş, bundan dolayı sürekli ilçe merkezine yığılmalar olduğu için arsaların tükenme noktasına geldiğini kaydetti. Akkuş, bölgede planların gecikmesi nedeniyle fiyatların tavan yaptığını vurguladı.

Bu sıkıntılardan dolayı inşaat firmalarının yeni arayışlara girdiklerini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

''Arsa bulamayan inşaat firmaları eski binalarda daire ve dükkanları bulunanlarla anlaşıyor ve bu binaları yıkıp yerine yenilerini yapıyor. Bu sayede Marmaris'te zorunlu olarak bireysel kentsel dönüşüm başladı. Bu durum binaların yenilenmesinin yanı sıra yeni konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılması açısından da önemli. Ancak bu dönüşümde binalar eski ölçülerinde ve yasal standartlarında yapılmalı. Yasal olmayan ilaveler eklenmemeli.''





-En büyük boş arsa TMSF'nin, ama satılamıyor-



Marmaris ilçe merkezinde kalan tek büyük boş arazi ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Siteler Mahallesi'ndeki Balkaner Grubu'ndan devraldığı denize sıfır konumdaki alan. 48 milyon lira muhammen bedelle TMSF tarafından bugüne kadar 9 kez satışa çıkartılan arsaya henüz alıcı çıkmadı.

İlçenin yerel yöneticileri ve turizm sektörü temsilcileri, söz konusu alana konut yapılmasına karşı olduklarını, kaliteli bir turistik tesisin ülke ve bölge turizmi için faydalı olacağını belirtti.

