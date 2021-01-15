Marmaris Belediyesi'nden 'izmarit' tepkisi: Afiş astık olmadı, heykelini diktik olmadı, şimdi ekiplerimiz tek tek esnafı gezerek uyarıyor

Marmaris Belediyesi, yere sigara izmariti atılmasına tepki olarak bir video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Afiş astık olmadı, heykelini diktik olmadı, şimdi ekiplerimiz tek tek esnafı gezerek uyarıyor" ifadelerine yer verildi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Marmaris Belediyesi, yere sigara izmariti atılmasına tepki gösterdi.

Birçok çalışmaya ve farkındalık projesine rağmen çözüm bulamadıklarını ifade ettikleri paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Afiş astık olmadı, haber yaptık olmadı, farkındalık için sahile izmaritten heykel diktik o da olmadı. Bu kez de ekiplerimiz tek tek esnafı gezerek; kendilerinin ve müşterilerinin yere sigara izmariti atmaması için uyarıda bulunuyor. Lütfen! Çevre için, Marmaris için..."