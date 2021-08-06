Marmaris Belediye Başkanı: Dün gece İçmeler'deki canlı yayını basanlar, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen provokatörlerdir

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Halk TV canlı yayının basılmasına ilişkin olarak, "Dün gece İçmeler'deki canlı yayını basanlar, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen provokatörlerdir" açıklamasını yaptı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "8 gün boyunca yaşadıklarımızın kamuoyuna duyurabildiysek tarafsız basın sayesindedir. HalkTV de bu yayın organlarının başında gelmektedir. Dün gece İçmeler'de gerçekleştirilen canlı yayını basanlar, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen provokatörlerdir. Olayla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Halk TV yöneticileri ile irtibat halindeyiz. Bir kez daha geçmiş olsun diliyor ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." ifadesini kullandı.

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