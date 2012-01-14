Marmara'yı felç eden kesinti



T24 - İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da elektrikler kesildi. İstanbul'da metro ve tramvay hatları durdu.

İstanbul'da elektrik kesintisi nedeniyle metro ve tramvay seferleri durdu. Bu arada İstanbul'un birçok ilçesinde, İzmit, Adapazarı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da elektrik kesintisi var. Saat 14:45 itibariyle Anadolu Yakası'nda bazı semtlere elektrik verilmeye başlandı.



İstanbul Ulaşım AŞ'den alınan bilgiye göre, elektrik kesintisi nedeniyle, saat 13.43'den itibaren metro ve tramvay seferleri yapılamıyor. Seferlerin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.



Bu arada İstanbul'un bir çok ilçesinde elektrik kesintisi var. İşte elektrik kesintisinin olduğu ilçe ve semtlerden bazıları:



Sarıyer, Beykoz, Kadıköy'ün büyük bölümü, Yeşilpınar-Eyüp bölgesi, Pendik, Levent, Bakırköy, Başakşehir, Çengelköy, Çağlayan, Tuzla, Eminönü, İkitelli-Halkalı bölgesi...





Bazı yerlere elektrik verilmeye başlandı



Saat 14:45 itibariyle Anadolu Yakası'nda bazı semtlere elektrik verilmeye başlandı.





Enerji nakil hattında frekans kayması



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ile Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) yetkilileri, saat 13.43 itibarıyla yaşanan kesintinin kendileriyle bir ilgisinin bulunmadığını, konuyla ilgili Türkiye Elektrik İletim A.Ş'nin (TEİAŞ) çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.



Bu arada, BEDAŞ Sistem Koordinasyon Müdürü Rana Yalçın, TEİAŞ'tan aldığı bilgiye göre, kentin Avrupa ile Anadolu yakasını birleştiren 380 kilovatlık enerji nakil hattında frekans kayması oluştuğunu ve sorunun giderilmeye çalışıldığını söyledi.





150 bin voltluk gerilim hattında arıza



TEİAŞ'ın Babaeski Grup Müdürlüğü tesislerindeki 150 bin voltluk yüksek gerilim hattında meydan gelen arızadan dolayı elektrik verilemiyor. TREDAŞ Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, TEİAŞ'ın Babaeski Grup Müdürlüğü tesislerindeki 150 bin voltluk yüksek gerilim hattında arıza meydan geldiğini bildirdi.



Arıza nedeniyle başta Edirne olmak üzere Tekirdağ ve Kırklareli'ne elektrik verilemediğini ifade eden Erdoğan, sorunun kısa sürede çözülmesi için çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:



“Genel bir kesinti. TEİAŞ'dan kaynaklanıyor. Sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Arıza, TEİAŞ'nin Babaeski Grup Müdürlüğü tesislerindeki 154 bin voltluk yüksek gerilim hatlarındaki arızadan kaynaklanıyor. Bu nedenle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'ye elektrik verilemiyor.”





Kesinti nedeniyle doğalgaz da kullanılamıyor



Arıza nedeniyle doğalgaz da kullanılamadığından tatil gününü evinde geçiren vatandaşlar donuyor.





Vali: Teknik bir sorun



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, kesintiyle ilgili ''Teknik bir sorun, kısa sürede halledilecek'' dedi.





Dağıtım şirketlerinin telefonları kilitlendi



Elektrik kesintisinin ardından vatandaşların bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketlerinin telefon hatlarını araması sonucu hatlar kilitlenirken, BEDAŞ başta olmak üzere dağıtım şirketlerinin bazılarının web sitelerine de erişim şu an için sağlanamıyor.





Arızanın nedeni açıklandı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Arızanın nedeni Bursa'daki doğalgaz elektrik santrali



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Kırlareli ve Edirne'de yaşanan elektrik kesintisi, Bursa'daki doğalgaz elektrik santralinde meydana gelen arızanın sebep olduğu sistem çöküntüsünden kaynaklandı.















